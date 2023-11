Lyon : l'A7 bloquée par le collectif Dernière rénovation ce matin

Une dizaine de militants écologistes a perturbé la circulation sur l'A7 pendant près de 25 minutes en fin de matinée, ce samedi 18 novembre. Ils réclament "une société plus équitable socialement et vertueuse sur le plan climatique".

En marge des cinq ans du mouvement des gilets jaunes et après un premier blocage effectué en début de semaine, des membres du mouvement Dernière rénovation en gilets oranges ont fait barrage sur l'A7 au niveau du quai Perrache. La raison ? Depuis sa création en 2022, le collectif lutte notamment pour "la mise en place d'un grand plan de rénovation thermique des bâtiments". Il affirme aussi dans un communiqué qu'avec "une politique ambitieuse, le gouvernement peut rendre du pouvoir d'achat aux précaires thermiques, améliorer la santé publique et réduire significativement nos émissions carbones". Selon eux, le Président Macron a "ignoré" ces revendications. Il faut agir rapidement car "si nous ne faisons rien collectivement dès maintenant, contre l'effondrement climatique et la catastrophe sociale qu'elle va causer, la génération de ma petite soeur et celles d'après ne nous le pardonnerons pas", martèle Théoxane, militante de 23 ans participant au blocage.

Des automobilistes sur les nerfs

La situation s'est tendue dès les premiers instants avec des automobilistes qui n'ont pas hésité à descendre de leurs véhicules pour exprimer leur mécontentement. "Je dois aller à la maternité, j'ai des contractions", lance une jeune femme paniquée. "Dégagez ! Y'en a marre de ces merdeux, ils dérangent tout le monde", hurle une autre femme plus âgée. Quelques hommes, excédés, arrachent les banderoles des militants et tentent de les déplacer sur le côté, parfois violemment.

🔴⚫VIDÉO. Des militants de Dernière Rénovation effectuent une action de blocage sur l'A7 au niveau du Quai Perrache. La situation se tend déjà pic.twitter.com/b5EYXoMRK0 — Lyon Capitale (@lyoncap) November 18, 2023

"Ce n'est pas en bloquant les gens que vous obtiendrez gain de cause"

Certains tentent néanmoins de dialoguer calmement, affichant même leur soutien. "On comprend vos motivations. Mais ce n'est pas en bloquant les gens que vous obtiendrez gain de cause". Arrivée sur place rapidement, la police a procédé à l'évacuation des militants dans le calme. "Réveillez vous ! Nous reviendrons perturber tant que cela sera nécessaire", prévient l'une d'entre eux. Finalement, la circulation a pu reprendre normalement sur l'A7 après 25 minutes de blocage, entraînant des bouchons visibles jusqu'à Pierre-Bénite.

🔴⚫ Après une vingtaine de minutes, la quinzaine de militants presente est évacuée de la route par les forces de l'ordre. L'A7 est de nouveau accessible à la circulation pic.twitter.com/lV5m5HMUWi — Lyon Capitale (@lyoncap) November 18, 2023

Par ailleurs, cette action fait écho à une manifestation sauvage des gilets jaunes survenue hier soir place des Terreaux, pour laquelle environ 150 personnes s'étaient rassemblées selon la Préfecture.