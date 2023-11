La ville de Lyon championne de l'impolitesse selon une étude

Avec la "meilleure" note attribuée à Lyon, la capitale des Gaules se classe en tête du classement des villes les plus "impolies" de France.

Il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Selon une étude publiée par la plateforme de langue Preply, Lyon serait la ville "la plus impolie de France". Du 26 octobre au 1er novembre 2023, l'organisme a interrogé plus de 1 500 habitants provenant de 15 grandes villes de France et y vivant depuis au moins un an. Cela afin de savoir à quelle fréquence ils observent des comportements impolis dans leur ville et pour recueillir leurs opinions sur le stéréotype selon lequel les Français sont considérés comme étant malpolis.

Source : Preply

Une note de 9,41 sur 10 pour Lyon

Lyon, "grande championne" s'est vu attribuée la note de 9,41 sur 10. Elle est suivie par par Marseille (9,26) et Nice (9,08) en 2e et 3e positions. Quant à Paris, réputée pour son impolitesse, la capitale arrive "seulement" à la 4e place (9,00).

Voici les comportements "malpolis" les plus rapportés au cours de l'étude concernant la ville de Lyon : être absorbé par son téléphone en public, ne pas ramasser les excréments de chiens, être bruyant en public et ne pas dire "merci" au conducteur à la sortie des transports en commun (covoiturage, bus, taxis, etc.)

À l'inverse, parmi les villes les plus "polies" de France, on retrouve Toulouse (7,15), Strasbourg (7,22) et Rennes (7,17).