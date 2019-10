Lyon : Kimelfeld refuse la distribution du Petit Paumé à la Croix-Rousse

Le maire du 4e arrondissement, David Kimelfeld, va refuser la distribution du Petit Paumé qui devait être organisée à la Croix-Rousse le 16 novembre.

Après Villeurbanne, c'est au tour de la mairie du 4e arrondissement de Lyon de s'opposer à la distribution du Petit Paumé. Suite à la publication de plusieurs critiques suscitant la polémique (lire ici), le maire David Kimelfeld va écrire à la ville de Lyon, demandant l'annulation de la distribution du Petit Paumé qui devait être organisée le 16 novembre dans l'arrondissement.

Par ailleurs, en tant que président de la métropole, David Kimelfeld a rencontré le président du Petit Paumé lundi "pour lui exprimer son désaccord". Selon nos informations, il a exigé que le Petit Paumé mette en place "une charte des valeurs", ainsi qu'un "comité de relecture où la métropole et l'ensemble des partenaires puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage sans toucher au contenu du guide". Le président de la Métropole a conditionné la poursuite du partenariat avec le Petit Paumé et le versement d'une subvention à la condition que ces deux demandes soient respectées. Le président actuel de l'association qui gère le guide a accepté de se plier à ces demandes. Pour cette année 2019, la métropole de Lyon a acheté pour 6 000 euros d'espace publicitaire dans le support et versé 1 500 euros de subvention au Petit Paumé.

Le directeur de l'EM Lyon demande la destruction des guides

Par ailleurs, Tawhid Chtioui, directeur général de l'EM Lyon, établissement dont certains étudiants rédigent le Petit Paumé, a demandé à titre personnel "que les exemplaires édités soient détruits", interdisant également que l'édition 2020 soit distribuée dans les locaux de l'école. Le Petit Paumé étant une association loi 1901, c'est à cette dernière de décider si oui ou non elle répond positivement à cette demande. Un conseil de discipline se tiendra d'ici une quinzaine de jours à l'EM Lyon, en présence des rédacteurs des articles, du rédacteur en chef et du président de l'association.