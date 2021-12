Lyon : ivre, sans permis et en pleines effractions, il s'enfuit en percutant des policiers

Un homme a été interpellé samedi 4 décembre à Lyon, après avoir percuté volontairement un membre d'équipage de police, qui l'avait surpris en train de commettre des vols à la roulotte.

Aux alentours de 23h45 samedi 4 décembre au soir, un homme de 27 ans aurait été surpris par la police en train de commettre des vols à la roulotte, dont le principe est de s'emparer de toutes sortes d'objets de valeurs oubliés au sein d'un véhicule en stationnement. Alors que les forces de l'ordre tentaient de l'interpeller, rue du Commandant Marchant (3e), l'homme parvenait à grimper dans un voiture volé et faussement immatriculé, pour prendre la fuite. Au même moment, il aurait percuté la voiture de police ainsi qu'un membre des forces de l'ordre, contraignant alors ce dernier à être arrêté 4 jours.

Plus tard, dans le 3e arrondissement de Lyon, le suspect était finalement interpellé à pied, non loin de son véhicule, par une autre brigade de police. L'enquête indiquait alors que le suspect était alcoolisé et qu'il ne possédait pas de permis de conduire. Autre information : il était déjà recherché suite à des condamnations, indique la direction départementale de la sécurité publique.

4 véhicules fracturés

De retour sur les lieux, la police constatait les dégâts : quatre voitures ont été percutées, tandis que de nombreux objets provenant des vols, étaient retrouvés dans la voiture volée.

Les policiers du lieu de l'intervention initiale portaient plainte contre l'homme sans domicile connu, déjà très défavorablement connu des services de police.

De son côté, le suspect était placé en garde à vue et reconnaissait les faits lors de ses auditions. Il est présenté au parquet ce lundi 6 décembre en vue d'une ouverture d'information.