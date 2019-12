Lyon : inondation, vent violent, le Rhône en alerte jaune toute la journée

Le département du Rhône est en vigilance jaune inondation et vent violent toute la journée de samedi. Grosse prudence.

La tempête Elsa a été puissante dans le Rhône dans la nuit de jeudi à vendredi. Des rafales à plus de 100km/h ont été enregistrées dans la région lyonnaise.

Le vent est plus faible ce samedi mais il faut rester vigilant. Le département du Rhône est toujours placé en vigilance jaune par Météo France, et ce toute la journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche. Une alerte jaune "inondation" et "vent violent".