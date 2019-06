Lyon : incendie dans une chambre d'hôtel mercredi soir

Le feu a pris au 6e étage de l'hôtel Altantic situé cours de Verdun dans le 2e arrondissement de Lyon.

Un incendie a pris ce mercredi soir dans une chambre d'hôtel située cours de Verdun (Lyon 2e), rapporte Le Progrès. Les pompiers sont arrivés sur place à 21h pour éteindre le feu qui s'est déclaré au sixième étage de l'hôtel Atlantic. Le feu s'est rapidement propagé dans les combles et a nécessité l'intervention d'une quinzaine de camions dont deux grandes échelles et de 50 pompiers, assurent nos confrères. En tout, 33 personnes ont été évacuées. Il n'y a aucun blessé à déplorer. Le feu a été rapidement maîtrisé, mais on ignore encore ce qui l'a déclenché.