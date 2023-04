Deux individus ont été jugés pour avoir volé par effraction dans des voitures garées près de l'hôpital Léon-Bérard dans le 8e arrondissement.

Les deux voleurs venaient de s'en prendre à une Clio et une Mercedes toutes deux garées près de l'hôpital Léon-Bérard (Lyon 8e). Ils ont été interpellés peu après avec des sacs et des valises présentes dans les véhicules. Selon les informations du Progrès, il s'agit de deux hommes de 32 et 34 ans respectivement marocain et libyen.

Ce que les deux trentenaires n'avaient pas calculer au moment de commettre leur larcin, c'est la population aux abords de l'hôpital. En effet, l'établissement de santé est spécialisé en cancérologie. Les victimes des vols sont une infirmière et une petite fille qui allait être hospitalisée.

Le premier voleur était inconnu des services de police, il a écopé de deux mois de prison. Le second, pour sa part, est déjà passé par deux fois devant la chambre correctionnelle et est sans papiers. Il a été condamné à six mois de prison.