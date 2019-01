Deux personnes ont échappé aux flammes grâce à l'intervention des pompiers ce dimanche matin.

Deux occupants d'un appartement de l'avenue Viviani, dans le 8e arrondissement de Lyon, l'ont échappé belle. Ce dimanche, il est 5h30 du matin lorsqu'un incendie se déclare dans leur appartement du 1er étage. En contact par téléphone avec les secours, ils se sont réfugiés sur leur balcon afin d'être sauvé par les pompiers et leur grande échelle. Selon Le Progrès, l'appartement a entièrement brûlé et une vingtaine de pompiers était encore sur place plus d'une heure après le début de l'incendie. Les occupants de l'appartement ont quant à eux été transportés à l’hôpital pour se remettre des fumées toxiques inhalées.