Lundi soir, des policiers ont été pris pour cible dans le quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a appelé le maire de Lyon à "sortir de son idéologie" tout en déplorant "le manque de caméras" dans le quartier. Grégory Doucet lui répond.

Lundi soir, des policiers ont été la cible de tirs d'arme à feu à La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon (lire ici). Ce mardi matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, explique avoir envoyé un message "dans la matinée" à Grégory Doucet pour "déplorer le manque de caméras dans le quartier" de la Duchère. "Cela fait trois fois que j'en parle au maire de Lyon en un an et demi pour mettre davantage de caméras dans les endroits où il y a le plus de difficulté de lutte contre l'insécurité notamment les points de deal, a ajouté Darmanin, appelant "M. le Maire de Lyon à sortir de son idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéo-protection"



Grégory Doucet, le maire de Lyon, répond ce mardi en fin de matinée. "Sur le quartier de La Duchère, il y a déjà 60 caméras d'installés. On ne peut pas dire que le quartier n'est pas vidéo-surveillé, ce n'est pas vrai. 60 caméras, ce n'est pas rien", insiste Doucet.

"On fait en sorte que notre dispositif de vidéo-protection soit le mieux réparti possible"

Grégory Doucet, maire de Lyon

"La semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, on m'a fait remarqué que sur ce territoire-là précisément, il n'y avait pas de couverture de vidéo-protection. J'ai demandé à ce que l'on déplace certaines caméras. C'est en cours", ajoute Doucet.

"Il n'y a pas d'idéologie, je suis extrêmement pragmatique. On fait en sorte que notre dispositif de vidéo-protection soit le mieux maillé, le mieux réparti possible", conclut Doucet, tout en assurant travailler en étroite collaboration avec tous les services de l'Etat, notamment le Préfet du Rhône, en matière de sécurité.