Lyon : il est encore interdit de manifester dans 3 quartiers ce week-end

Ce week-end encore, il est interdit de manifester samedi et dimanche dans trois secteurs à Lyon. Et ce chaque jour, de 8h à 22h.

"Depuis plusieurs mois, des manifestations revendicatives se déroulent dans le centre-ville de Lyon ainsi qu’aux abords de certains pôles de commerce et de loisirs. Ces manifestations ont régulièrement fait l’objet de scènes de violences et ont engendré de nombreux troubles à l’ordre public. En parallèle, l’hyper-centre de Lyon et les zones commerciales connaîtront une affluence importante ce week-end, en période de fêtes de fin d’année et d’ouverture des commerces le dimanche", explique la Préfecture du Rhône.

Ainsi, trois quartiers de Lyon sont interdits à la manifestation. L'hyper-centre, en gros entre Hôtel de Ville et Bellecour, le quartier de la Confluence autour du centre commercial, et le quartier de la Part-Dieu autour également du centre commercial.