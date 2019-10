Lyon : il crée un péage de 1€ pour passer dans sa rue

L'homme a été arrêté lundi après avoir frappé quatre hommes qui ne comprenaient pas le français. En garde à vue, il a fait l’apologie de tirs de kalachnikov à l’encontre des forces de l’ordre.

Ce lundi à 19h45, rue Joseph Chalier, un Lyonnais de 36 ans (124 antécédents) a été arrêté alors qu'il s'amusait en faisant payer un droit de passage de 1 euro à toute personne se présentant devant lui dans la rue. Face à un conducteur et trois passagers qui ne comprenaient pas le français, l'homme s'est énervé et les a frappés avec une barre de fer. L'ITT des victimes est à déterminer. Le suspect a été placé en garde à vue où il menaçait les policiers et faisait l’apologie de tirs de kalachnikov à l’encontre des forces de l’ordre. Il fera l'objet d'une COPJ le 3 avril 2020.