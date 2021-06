Lyon : grève du personnel de l'établissement français du sang

Les personnels de l'EFS (Etablissement Français du Sang) seront en grève ces 23 et 24 juin pour protester contre la non-revalorisation de leur salaire.

A l'initiative des organisations syndicale, le personnel de l'EFS a décidé de se mettre en grève ce mercredi et jeudi 23 et 24 juin. Ils dénoncent le manque de revalorisation de leurs salaires, et leur exclusion de l'accord sur le SEGUR et de la mission LAFORCADE (sur la revalorisation salariales des professions de santé, notamment suite à la crise sanitaire).

"C'est incompréhensible, tant les besoins sont nécessaires en matière de rémunération", clament les syndicats, qui craignent qu'un manque d'attractivité de la position ne mette en péril l'autosuffisance française en produits sanguins. Ils soutiennent ainsi que, faute de personnel (médecin, infirmier, chauffeur) "des centaines de collectes de sang sont annulées tous les mois".

Ils demandent en conséquence une revalorisation salariale au moins à hauteur de l'accord sur le SEGUR de la Santé.

Pour prendre rendez-vous pour donner votre sang, vous pouvez vous rendre sur le site de l'EFS, et trouver le centre le plus près de chez vous.