Lyon : grand retour du Lyon Street Food Festival en septembre 2021, cette fois dans le 7e arrondissement

Direction le 7e arrondissement pour le Lyon Street Food Festival. "Parce qu’on a tous besoin de se retrouver autour d’une table, l’équipe travaille d’arrache-pied pour servir une 5ème édition mémorable", explique l'organisation : "cette année plus que jamais, les organisateurs auront à cœur de faire voyager leurs festivaliers, d’amener des chefs à Lyon, de présenter des initiatives et des cultures qui feront vibrer les têtes et les papilles ! Avec toujours la proposition de faire vivre un roadtrip immersif aux festivaliers, il s’agit cette année de garder une ouverture au monde, à ses richesses culinaires et culturelles".

Un festival très apprécié

Après quatre années sur les Bords de Saône, aux Subsistances (Lyon 1er), et une annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire, la 5e édition du Lyon Street Food Festival va se dérouler du 16 au 19 septembre 2021 dans les anciennes usines Fagor Brandt (Lyon 7e). Après 12 000 personnes la 1ère année, 18 000 lors de la 2e édition, 24 000 lors de la 3e, le Lyon Street Food Festival a accueilli 30 000 personnes lors de la 4e édition.

Interrogés par Lyon Capitale en septembre 2019 après la quatrième édition (lire ici), les deux organisateurs avaient déjà esquissé ce changement de dimension du festival. “On se doit de réfléchir à accueillir nos festivaliers dans les meilleures conditions. On continue de réfléchir à comment on peut organiser les choses. On touche vraiment aux limites du site (des Subsistances). On avait pris la décision de passer de 3 à 4 jours de festival. Désormais, la question de changement de site se pose”, confiait Emeric Richard, l'un des créateurs de l'évènement avec Thomas Zimmermann.

