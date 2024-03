Quatre mobilités proposées gratuitement par la Métropole de Lyon

Dès le mois d’avril, la Métropole de Lyon lancera Découverte Mobilités afin que les usagers puissent tester gratuitement quatre moyens de transport alternatifs à la voiture.

Transports en commun, auto-partage, co-voiturage et vélo en libre-service, dès le mois d’avril ces quatre moyens de transport publics pourront être testés gratuitement pendant trois mois par les usagers. Cette offre intitulée Découverte Mobilités proposée par la Métropole de Lyon bénéficie d’un budget de 2 millions d’euros pour l’année 2024, dont 960 000 euros provenant du Fonds vert de l’État.

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué aux déplacement et aux intermodalités résume cette offre comme "l’idée simple qu’en matière de mobilité, les Grand-lyonnais doivent pouvoir tester avant de choisir !"

Des offres indépendantes pour les usagers

Découverte Mobilités sera ouverte à tous les Grands-lyonnais de plus de 18 ans et s’adresse particulièrement "aux propriétaires de véhicules Crit’Air 5, 4 ou non classé, ainsi qu’aux nouveaux arrivants", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué publié ce lundi. Deux conditions sont néanmoins nécessaires pour pouvoir en bénéficier : résider sur le territoire métropolitain et ne pas déjà être abonné au service depuis les 36 derniers mois. Chaque possibilité est indépendante, tout demandeur peut être abonné à l’un des services mais bénéficier des autres.

Toutes les offres de Découverte Mobilités