Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram mardi 25 janvier, Florent Pagny a a annoncé être atteint d'un cancer du poumon. En conséquence, le chanteur doit annuler sa tournée prévue partout en France, dont une date à Lyon en mars prochain.

"Vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé" lâche Florent Pagny dans une courte vidéo dans laquelle il annonce l'annulation de sa tournée des 60 ans. Atteint "d'une tumeur au poumon", le chanteur doit alors "annuler l'ensemble des mes concerts suite à un problème de santé", dont sa date de Lyon prévue le 8 mars 2022, à la Halle Tony Garnier.

L'artiste annonce devoir "rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X" car la tumeur "ne peut pas s'opérer". Florent Pagny, tout en s'excusant mainte et mainte fois, a évidemment précisé que tous les billets déjà achetés allaient être remboursés et que "quand tout ça sera réglé", il viendra "terminer ce que j'ai [il a, ndlr] commencé", avant de conclure que "ça sera peut-être la tournée des 61".

Cependant, l'artiste et jury du télé-crochet The Voice sera bel et bien présent dans le fauteuil rouge de l'émission de TF1 car celle-ci est déjà enregistrée. "En parenthèse, saison très intéressante" détaille-t-il par ailleurs.