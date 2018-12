Lyon Fête des lumières : les Anooki sont bien là place Bellecour

Après les tensions place Bellecour cet après-midi, la Fête des lumières a repris possession de la presqu'île. Les Anooki sont de retour.

L'ambiance de la Fête des lumières a repris le dessus place Bellecour et les deux Anooki sont désormais gonflés. Difficile de croire qu'il y a encore une heure, la tension était sur la place, avec des CRS qui dispersaient des groupes de jeunes venus en marge des manifestations des Gilets jaunes (lire ici). Les installations de la place Bellecour, place Antonin Poncet et place de la République sont ouvertes au public. Malgré les rumeurs, la Fête des lumières aura bien lieu ce 8 décembre, et les Anooki au rendez-vous.

Découvrez notre vidéo de l'oeuvre réalisée le 5 décembre.