La tension est palpable sur la place Bellecour et aux alentours, à l'heure d'ouvrir le bal de la fête des Lumières ce samedi soir. De nombreux jeunes se sont mêlés à un cortège imprévu de gilets jaunes pour rejoindre une place enfumée de lacrymogène et bouclée par les CRS.

Quelques détonations, des familles qui pressent le pas et une ambiance tendue. Au cœur de Lyon, juste avant l'ouverture de la fête des Lumières, les magasins de la rue de la République ont fermé boutique plus tôt que prévu. En milieu d'après-midi, les policiers étaient pris à partie par de petits groupes d'individus dispersés tandis qu'ils commençaient à mettre en place le périmètre de sécurité pour la soirée. Dans l'axe central de la presqu’île, de l'Opéra à la place de la République, une manifestation mêlant des gilets jaunes et de nombreux jeunes avançait d'un pas déterminé et sans slogan particulier au milieu d'une foule de touristes et de badauds.

À l'approche de la place Bellecour, plusieurs rangées de CRS se sont postées pour bloquer l'accès à une place déjà largement enfumées de lacrymogènes. Nez à nez avec les forces de l'ordre, les manifestants font demi-tour et se sont mis à courir dans l'autre sens et dans les rues parallèles, provoquant un bref mouvement de foules. Dans la rue Edouard Herriot, des individus ont également tenté de dresser une barricade en enchevêtrant des barrières de sécurité utilisées pour la fête des Lumières. Une installation rapidement déconstruite par des policiers arrivés au pas de course. Rapidement, l'accès par la rue Edouard Herriot est également bouclé. Face aux gaz lacrymogènes et à une ambiance électrique, les passants pressent le pas.

Impossible d'accéder à la place Bellecour, sur laquelle était massée une foule de jeunes et quelques gilets jaunes face à plusieurs rangées de CRS qui se faisaient siffler. Aux abords de la place, de nombreux passants demandaient aux forces de l'ordre quel itinéraire prendre pour traverser, le métro A ayant fermé ses portes. Beaucoup de jeunes, galvanisés par les événements, semblent s'être mélangés au cortège par opportunisme dans une tentative de se mêler à un éventuel jeu de chat et de la souris avec la police dans l'hypercentre de Lyon.

Selon nos informations, la place Bellecour est encore inaccessible au public. "Il y a toujours des tensions entre des groupes de jeunes et les CRS", indique la préfecture. La fête des Lumières est maintenue sur le reste de la presqu'île. Mais on ignore encore si l'installation les Anookis sera allumée ce samedi soir. Depuis ce matin, il y a eu 21 interpellations dans le département du Rhône.

Mise à jour à 20h30 : la situation est revenue à la normale sur la place Bellecour pour la Fête des Lumières. La station de métro est de nouveau ouverte et l'accès est encadré par la périmètre de sécurité initialement prévu.