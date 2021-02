Lyon : expérimentation de piétonisation d'une partie du Cours Charlemagne pendant plusieurs mois, ce qu'il faut savoir

A partir de mi-mars 2021, une partie du cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon, va être piétonne pendant plusieurs mois. Il s'agit, pour l'instant, d'une expérimentation. Une piétonisation pour l'instant sur une distance assez courte, entre la rue Montrochet et le quai Riboud, en gros devant le centre commercial, devant la darse et l'hôtel de région.

Une partie du cours Charlemagne, à Lyon, dans le 2e arrondissement, va être piétonne pendant plusieurs mois. Entre mi-mars 2021 et cet été. Pour l'instant, il s'agit d'une expérimentation. Mi-mars 2021, le T2 va arriver jusqu'à Montrochet, jusqu'à l'Hôtel de région. Cela a des conséquences sur le fonctionnement du carrefour rue Montrochet-cours Charlemagne.

"C'est un carrefour extrêmement contraint et largement saturé à certaines heures de la journée et du week-end. L'arrivée du T2 est une opportunité d'améliorer la desserte du quartier Perrache-Confluence. C'est quelque chose de très positif pour les mobilités dans le secteur. Par contre, il vient complexifier le fonctionnement de ce carrefour", explique Fabien Bagnon, vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon.

"Pour éviter qu'il dysfonctionne complètement et qu'on ait une saturation complète du secteur, il apparaissait qu'il fallait prendre des décisions, agir, et c'est ce qui a motivé le lancement de cette expérimentation. L'expérimentation va durer jusqu'à l'été pour permettre de tester cet aménagement pendant plusieurs périodes", ajoute Fabien Bagnon.

Une piétonisation sur une petite partie du cours Charlemagne

Une expérimentation de piétonisation va donc avoir lieu cours Charlemagne entre le quai Antoine Riboud et la rue Montrochet dans le 2ème arrondissement de Lyon, en gros devant le centre commercial de Confluence, devant l'Hôtel de région, devant la darse de Confluence.

Cette expérimentation va débuter mi-mars, en même temps que l'arrivée du T2 à Montrochet. Un processus de consultation citoyenne est lancé. Une réunion publique se tient d'ailleurs ce mercredi soir à 18h30 en visio-conférence où les différents élus seront amenés à discuter avec les habitants. Une concertation est également prévue au printemps. Pour associer tout le monde. Les résultats et l'évaluation de l'expérimentation de piétonisation et de végétalisation seront présentés aux habitants au mois de septembre 2021. En septembre, une décision sera prise pour piétoniser, ou pas, le secteur. "Les installations sont à vocation à être réversibles", précisent les élus. Se pose notamment la question du trafic automobile avec un cours Charlemagne qui va être coupé en deux pour les voitures.

21 arbres plantés sur la darse de Confluence

Des arbres vont également être plantés, dès le mois de février-mars 2021. 34 en tout, dont 21 sur la darse. Mais aussi sur l'esplanade François-Mitterrand, devant l'hôtel de région. 11 banquettes végétalisées vont également être déployées.

Finalement, c'est un assez petit secteur qui va être piétonisé. Pour l'instant. "C'est vraiment le secteur que l'on souhaite apaiser en priorité. Il pourra y avoir ensuite, si déjà la piétonisation était entérinée, oui ça pourrait ouvrir d'autres perspectives. Mais on en est absolument pas là", conclut le vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon.