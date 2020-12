Lyon : " Essentiellement Lumières ", manifestation prévue lundi place Bellecour

Un appel à manifester est lancé afin de soutenir les professionnels victimes de la fermeture de leurs établissements.

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) et plusieurs autres organismes ont lancé un appel à la manifestation pour dénoncer la nouvelle vague de fermetures d'établissements et soutenir les professionnels qui en subissent les conséquences.

Une mobilisation à laquelle va participer François Turcas, le président de l'organisation patronale, en soutien " aux restaurateurs, aux commerçants, aux gérants de bars, d'hôtels, de salles de sport et de boîtes de nuit, aux professionnels de l'évènementiel, aux indépendants, aux fournisseurs, ainsi qu'aux acteurs de la montagne d'Auvergne-Rhône-Alpes ", comme l'indique le communiqué publié ce vendredi.

Essentiellement Lumières, le nom donné à ce rassemblement, est prévu lundi 7 décembre, à 15h30 place Bellecour.