Lyon : enquête ouverte après la découverte de tags contre la police et les patrons

Des tags hostiles à la police et au capitalisme ont été peints dans le 9e et le 5e arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte après la découverte de ces inscriptions.

Sur un immeuble quai Pierre-Scize à Lyon (9e) et sur une façade de la montée de la Chana (5e), plusieurs tags hostiles envers la police et le capitalisme ont été découverts révèle Le Progrès. Ces inscriptions appelaient à "lapider les flics" et à "buter les patrons". Elles étaient accompagnées de la mention "pas de fachos dans nos quartiers".

Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du 9e arrondissement de Lyon. D'après les riverains, ces tags ont été réalisés pendant le pont de l’Ascension.