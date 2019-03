Lyon : encore de gros bouchons pour rejoindre les Alpes

Le trafic est encore très dense ce samedi pour rejoindre les stations de sports d’hiver. Dans le sens des retours, aussi, il faudra s’armer de patience.

C’est le dernier week-end de vacances pour les écoliers lyonnais. Beaucoup de monde est annoncé sur les routes ce samedi. Les vacanciers de la zone C, notamment la région parisienne, débutent eux leur deuxième semaine de vacances.

Ainsi, Bison Futé a classé le samedi 2 mars orange dans le sens des départs comme dans celui des retours. Il est conseillé d’éviter de circuler sur l’A43 reliant Lyon à Chambéry entre 7h et 18h.

A 9h, ce samedi matin, il fallait ainsi 1h45 pour relier Lyon à Albertville selon Autouroute Info, soit 35 minutes de plus qu’en temps normal. Et le « pic » des ralentissements est prévu pour la mi-journée. Prudence, donc, sur les routes. Et patience.