Lyon : en déplacement à La Rochelle, le Lou Rugby chute lourdement

Opposé à un concurrent direct à la qualification pour la phase finale du Top 14, le Lou a été dominé par La Rochelle lundi 27 décembre. Les Lyonnais se sont inclinés 25 à 3 et voient leur opposant du soir les dépasser au classement.

Pour leur dernier match de l’année, les joueurs du Lou Rugby ont été complètement étouffés par leur adversaire lundi 27 septembre. Sur le terrain de La Rochelle balayé par les rafales de vent et trempé par la pluie, les Lyonnais ont longtemps fait le dos rond en défense, avant d’encaisser un premier essai à la 32e minute sur un ballon porté après une touche.

En deuxième mi-temps, à la 68e minute, le rideau lyonnais a de nouveau cédé sur une action du même type, permettant au stade Rochelais de mener 18 à 3. "C'était un match très compliqué, on n’a pas su répondre au défi des Rochelais. [...] La Rochelle nous a dominés, notamment sur les ballons portés, on s'attendait à un match très dur et ça a été le cas. On était venu avec un effectif réduit et remanié, mais ce n'est pas une raison" a réagi l'entraîneur du Lou auprès de l'AFP.

Lourde défaite de nos Rouge et Noir ce soir à La Rochelle (25-3). Sous des conditions climatiques très compliquées, nos Lyonnais n'ont jamais réussi à développer leur jeu et se montrer dangereux.#SRLOU #TeamLOU pic.twitter.com/NFdh13POrw — LOU Rugby (@LeLOURugby) December 27, 2021

Prochain match dimanche à Gerland

Sixième au classement, le Lou rentre bredouille à Lyon et voit son adversaire du soir passer devant lui pour s’emparer de la 4e place. Dès ce dimanche 2 janvier, les hommes de Pierre Mignoni retrouveront le stade de Gerland face au Racing 92 et devant un public limité à 5 000 personnes en raison des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement pour freiner l’épidémie de Covid-19.