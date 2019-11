Lyon : du lierre et des agaves à la place des panneaux JCDecaux

Les plantes ont remplacé les pubs sur les berges du Rhône à Lyon à l'initiative du collectif Plein la vue et du mouvement Youth for Climate

Le collectif Plein la vue et le mouvement Youth for Climate ont planté des agaves à l'endroit où était installé le panneau publicitaire numérique mis en place fin octobre sur les berges du Rhône. Le collectif qui demande la diminution de la place de la publicité dans l'espace public a aussi installé du lierre sur un autre panneau publicitaire situé non loin. “Notre slogan c'est "des arbres, pas des pubs". Là, l'idée c'est de mettre du lierre pour montrer que l'on préfère ce type de décor à la communication commerciale”, a expliqué Benjamin Badouard, membre de Plein la vue.

Fin octobre le panneau numérique avait rapidement été cassé puis retiré par l'entreprise JCDecaux.