Pour la sixième année consécutive, la capitale des Gaules décroche la 2e place du classement des villes de congrès en France, derrière Paris.

Lyon est aujourd'hui une place forte du tourisme et en particulier du tourisme d'affaires qui représente 60% de l'ensemble. Elle accueille ainsi de nombreux congrès chaque année, notamment scientifiques et médicaux. Une attractivité liée à sa qualité de pôle industriel, de recherche et d'innovation.

Lyon dans le top 30 mondial des villes de congrès

L’Office du tourisme de la Métropole de Lyon annonce ses résultats au classement ICCA 2023. Réalisé par l'International Congress and Convention association, ce classement est la publication annuelle de référence pour les destinations de congrès internationaux. La stratégie visant à faire de Lyon une destination majeure du tourisme d’affaires semble payer à nouveau. "Sur les 210 grands événements accueillis à Lyon en 2023, 36% étaient des congrès associatifs, soit 75", détaille Valérie Ducaud, directrice du bureau des Congrès de l'Office du tourisme.

Depuis six ans, Lyon se positionne au 2e rang des villes de congrès françaises après Paris. Cette année, elle se hisse même à la 30e place au niveau international, dépassant ainsi Valence, Munich, Zurich et Genève. "Un excellent résultat au regard de l’augmentation du nombre de destinations participantes, qui s’élève cette année à 332", indique l'Office de tourisme dans un communiqué. Mais la ville s'efforce de conforter sa position "tout en répondant aux enjeux environnementaux liés au tourisme". Le tourisme durable est aujourd'hui un défi majeur et se développe dans toute la Métropole.

