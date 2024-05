Rhône : leur fille contaminée par la bactérie E. coli, les parents portent plainte

Elise, 7 ans, a été contaminée par une bactérie Escherichia coli en décembre dernier après avoir mangé un morceau de morbier. Ses parents ont décidé de porter plainte contre X.

La petite fille a failli perdre la vie. En décembre 2023, Élise, 7 ans, mange un morceau de morbier lors de l’anniversaire de sa petite soeur. Et ce qui ressemblait au départ à une "gastro" s’est transformé en cauchemar pour la petite fille et ses parents. Élise a été contaminée par une bactérie Escherichia coli, plus connue sous le nom "E. coli", une bactérie que l’on retrouve fréquemment dans les viandes consommées presque crues ou les fromages au lait cru, comme le morbier.

Cinq mois après, les parents d’Élise ont confié à nos confrères du Progrès qu’ils avaient décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui.

Élise a perdu 80 % de ses fonctions rénales

Élise a été victime du syndrome hémolytique et urémique (SHU), ce qui a causé la perte de 80 % de ses fonctions rénales. Une greffe est actuellement envisagée selon ses parents. Après avoir été hospitalisée pendant deux mois à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, Élise est "sortie de l’hôpital, juste avant les vacances de février", explique son père, Yohan Buisson, au Progrès. Depuis, la petite fille n’a récupéré que 20 % de ses fonctions rénales.

Résidant à Saint-Étienne-des-Oullières, au nord de l’agglomération lyonnaise, la famille s’adapte encore à cette "situation particulière." Concernant le dépôt de la plainte, "une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités de chacun des acteurs dans ce dossier", conclut le père de famille.

