Le centre commercial Westfield la Part-Dieu à Lyon a inauguré deux entrées traversantes mardi 23 mai, permettant de reconnecter avec les habitants du quartier.

Du nouveau dans le centre commercial de la Part-Dieu. Depuis 2017, Westfield la Part-Dieu ne cesse de s'agrandir et de garantir toujours plus de services pour les Lyonnais. Dans la continuité de cette croissance, le directeur du pôle commercial urbain "le plus grand d'Europe", Jean-Philippe Pelou-Daniel, a inauguré l'ouverture de deux entrées traversantes, reliant le boulevard Vivier Merle aux rues Servient et Garibaldi, mardi 23 mai. "Ces deux portes traversantes faciliteront la vie des habitants du quartier et seront ouvertes dès 5 heures du matin pour servir de passage aux voyageurs depuis la gare Part-Dieu", a souligné le directeur.

Présent pour l'inauguration, le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV) félicite l'ouverture de ce nouvel accès : "le quartier de la Part-Dieu s'ouvre de plus en plus, et ces deux passages permettent au centre d'être plus connecté avec le reste du quartier".

Inauguration des passages traversants du centre commercial la Part-Dieu @ Cheyenne Gabrelle

La touche artistique "rafraîchissante"

Le nouveau passage - depuis la porte gare Part-Dieu - a été stylisé par le street-artiste Tim Zdey, aux couleurs printanières où neuf fleurs y sont représentées, sur une surface de 500 m2. "C'est une fresque rafraîchissante et ambitieuse" appuie Jean-Philippe Pelou-Daniel.

Un travail réalisé en seulement trois semaines, dans l'optique de "montrer la diversité des plantes dans les cinq continents", a rappelé l'artiste de 33 ans.

À noter que le rappeur Gims tiendra un concert gratuit mercredi 24 mai dans le centre commercial de la Part-Dieu.