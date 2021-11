Lyon : deux interpellations de "Daltons" ce mercredi matin, selon Gérald Darmanin

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Gérald Darmanin a annoncé que deux interpellations de "Daltons" avaient eu lieu ce mercredi matin à Lyon.

Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé ce mercredi matin sur Europe 1. "Deux interpellations ont eu lieu ce mercredi. Je voudrais remercier les policiers de Lyon qui ont fait plusieurs interpellations, une dizaine d'interpellations sur ce groupe d'individus", a expliqué Gérald Darmanin.

Gérald Darmanin sur la bande lyonnaise qui se surnomme "les Dalton" : "Ce matin même, deux interpellations ont eu lieu"#Europe1 pic.twitter.com/zcdnbShHDh — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) November 10, 2021



Depuis plusieurs semaines, des hommes habillés en Daltons, regroupés autour d'un groupe de rap, multiplient les bravades et pieds de nez à l'autorité à Lyon. Rodéos à moto, course poursuite avec la police, posts moqueurs sur les réseaux sociaux, et envahissement de terrain...

