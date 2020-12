Lyon : deux ados incendient leur ancienne école pour s'occuper

Les auteurs des incendies allumés à plusieurs reprises non loin de l'école Edouard Herriot, dans le 8e arrondissement de Lyon, ont été identifiés ce jeudi 10 décembre. Il s'agit de deux adolescents, anciens élèves de l'école.

Deux adolescents ont trouvé un passe-temps pour le moins dangereux dans le 8e arrondissement de Lyon. Entre le 27 novembre et le 6 décembre 2020, les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises pour éteindre des petits départs de feu à proximité de l'école Edouard Herriot ainsi que dans son enceinte. Lors d'une de ces interventions, ils ont remarqué deux garçons qui assistaient à la scène, anciens élèves de l'école en question. Convoqués par les enquêteurs de la sûreté départementale, les deux adolescents de 12 et 14 ans ont reconnu être à l'origine des incendies. Le plus âgé des deux a expliqué avoir allumé ces feux pour assister à l'intervention des pompiers et ainsi tromper l'ennui.

L'adolescent est présenté ce jeudi 10 décembre au parquet des mineurs. Son complice de 12 ans a écopé d'un rappel à la loi.