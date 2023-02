Le réseau d’entrepreneurs Les Alchimistes, acteur de la collecte de déchets alimentaire lève 10 millions d’euros pour accéder son développement d’un avenir plus vert.

Aujourd’hui présent sur 13 territoires en France, dont Lyon depuis 2018, le réseau d'entrepreneurs Les Alchimistes est un acteur de la collecte et du compostage des déchets alimentaires. En ce début d’année, le réseau vient de lever 10 millions d’euros auprès de Fonds Amundi Finance et Solidarité, Investir&+ et Phitrust et d’autres investisseurs.

La jeune pousse compte valoriser de 10% les déchets alimentaires des villes françaises et mobiliser massivement sur les enjeux du sol. Leur but est de recycler encore plus les déchets organiques, pour venir fertiliser et enrichir les sols. L’accompagnement sur le tri, des ramassages réguliers et le compostage local seront accentués dans les prochains mois et années.

Des envies de grandeur

Cette levée de fonds a aussi pour vocation de financer la poursuite du développement du réseau des entrepreneurs en France, pour ouvrir de nouvelles plateformes. D’ici à 2027, les Alchimistes projettent une présence sur 30 villes avec plus de 800 emplois porteurs de sens potentiellement créés.