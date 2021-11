Lyon : des chercheurs décryptent la formation des coquilles de mollusques

Très appréciées par les collectionneurs pour leur diversité, les coquilles de mollusques possèdent une forme en hélicospirale qui interroge. Des chercheurs du Laboratoire de géologie de Lyon et de l’Institut de mathématiques de l’Université d’Oxford ont développé un modèle permettant d'expliquer leur formation particulière.

Depuis plusieurs siècles, des scientifiques s'interrogent sur la forme des coquilles de gastropodes et de certaines ammonites. Leur aspect en hélicospirale possède une logique mathématique particulière. En collaboration avec l’Institut de mathématiques de l’Université d’Oxford (Angleterre), des chercheurs du Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement (LGL-TPE, Université Claude Bernard Lyon 1 / ENS de Lyon / CNRS) ont créé un modèle permettant de comprendre la formation des coquilles de mollusques.

Leur travail montre que si la croissance de la coque n’a lieu qu’à l’ouverture, les déformations mécaniques du corps des gastropodes et de certaines ammonites compris à l’intérieur de la coquille gouvernent en réalité le tracé tridimensionnel suivi par le bord en croissance. Grâce à ce modèle, il est donc désormais possible d'expliquer le développement des différentes formes de coquilles, leur variation et leur évolution.

Des recherches publiées dans une célèbre revue

Enfin, les chercheurs ont constaté chez les gastropodes une croissance asymétrique qui génère des contraintes mécaniques provoquant une torsion axiale du corps et une rotation du bord en expansion, formant ainsi une coque hélicospirale. Pour les ammonites, le modèle théorique montre qu’un découplage entre la croissance du corps et la coquille induisait la torsion axiale du corps symétrique, générant ainsi leur carapace asymétrique.

Ces recherches ont été publiées dans la revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), l'un des recueils faisant autorité dans le domaine scientifique. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur ce lien.