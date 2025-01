Lyon : So Floyd de retour à l'Amphithéâtre 3000 en mars

So Floyd, groupe de reprises du mythique groupe britannique Pink Floyd, sera en concert à l'amphithéâtre 3000 de Lyon en mars.

Le tribute band français de Pink Floyd, So Floyd revient à l'Amphithéâtre 3000 de la cité internationale à Lyon le 12 mars. Déjà passé par la scène lyonnaise en 2024 où le groupe formé il y a peine quatre ans avait proposé une prestation sincère et réussie, les musiciens sont de retour pour proposer le frisson Pink Floyd aux malheureux qui auraient raté la tournée mondiale de David Gilmour à l'automne.

L'expérience So Floyd est réjouissante et franchement réussie. Des places sont encore disponibles en visibilité réduire dès 49 € en tarif plein et 24,50€ en tarif jeune. Quelques billets sont encore disponibles à 66 € en tarif plein et 33 € en tarif jeune.

