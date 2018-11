Lyon : découvrez les prix des abonnements TCL 2019 et 2020 qui augmentent

Le Sytral annonce des nouvelles augmentations des tarifs des abonnements TCL pour 2019 et 2020, tout en simplifiant sa gamme. Découvrez les nouveaux prix qu'il faudra payer dans la métropole de Lyon pour ces deux prochaines années.

Les prix des transports en commun dans la métropole de Lyon vont augmenter en 2019. Le Sytral vient de dévoiler la future grille tarifaire du réseau TCL. L'autorité a lancé un grand chantier de simplification avec des tarifs en fonction des tranches d'âge. Il ne sera plus nécessaire de se rendre en agence pour prouver son statut (sauf tarifs sociaux). Par ailleurs, le ticket n'augmente pas restant à 1,90 euro, mais certains prix de carnets voient leur prix grimper (lire ici).

Ainsi, au 1er janvier 2019, les abonnements City Pass et Pass Partout seront alignés et commercialisés au même prix : 64 euros par mois en 2019 puis 65 euros en 2020 (contre 60,50 euros pour le City Pass 63,60 euros pour Pass Partout en 2018). Les salariés pourront toujours demander le remboursement de 50 % de ce tarif à leur entreprise. Ceux qui ont opté pour le prélèvement automatique avec City Pass verront donc une augmentation de 3,5 euros par mois en 2019 (+ 38,50 euros en un an sur 11 mois), mais auront toujours le droit au mois d'août gratuit. Ils restent dans tous les cas les grands perdants de ces augmentations.

Les jeunes de moins de 26 ans non étudiant gagnants...

Pour les tarifs réduits : l'offre étudiante passera en septembre en abonnement 18 - 25 et sera commercialisée à 32 euros par mois en 2019 puis 32,50 en 2020 (contre 31,80 euros en 2018). À l'année, l'offre étudiante est à 318 euros actuellement, elle sera à 320 euros en 2019 et 325 euros en 2020. Même si le prix augmente pour les étudiants, les jeunes sont les grands gagnants, pouvant bénéficier désormais du tarif réduit en ayant simplement moins de 26 ans.

... et les retraités entre 60 et 65 ans

L'offre senior devient "65 ans et plus", actuellement à 31,80 euros, passera à 32 euros en 2019, puis 32,50 euros en 2020. À noter, ce tarif est désormais également disponible pour les "jeunes" retraités à partir de 60 ans.

L'abonnement famille nombreuse augmente aussi. De 44,50 euros, il sera à 45 euros en 2019 et 45,80 euros en 2020.

Découvrez tous les nouveaux tarifs dans le tableau ci-dessous.

Abonnement Tarif équivalent en 2018 Tarif 2019 Tarif 2020 4-10 ans mensuel 18,20 euros 18,40 euros 19 euros 4-10 annuel 91 euros 92 euros 94 euros 4-10 permanent 9,10 euros 9,20 euros 9,4 euros 11-17 ans mensuel 31,80 euros 32 euros 32,50 euros 11-17 ans annuel 224 euros 228 euros 233 euros 11-17 ans permanent 22,80 euros 22,80 euros 18-25 ans mensuel 31,80 euros pour les étudiants 44,50 euros pour le Pass Partout jeune (moins de 21 ans) 32 euros 32,50 euros 18-25 ans annuel 318 euros 320 euros 325 euros 26-64 ans mensuel 60,50 euros City Pass 64 euros 65 euros 26-64 ans mensuel 63,50 euros Pass Partout 64 euros 65 euros 26-64 ans permanent 64 euros 65 euros 65 ans et plus mensuel 31,80 euros 32 euros 32,50 euros Retraité à partir de 60 ans 63,50 euros 32 euros 32,50 euros Famille nombreuse 44,50 45 euros 45,80 euros Solidaire 1 mensuel 9,10 euros 9,20 euros 9,30 euros Solidaire 1 annuel 91 euros 92 euros 93 euros Solidaire 2 mensuel 18,20 euros 18,40 euros 18,60 euros

Le document du Sytral sur ces augmentations :