Lyon TCL : le ticket de métro n'augmente pas contrairement au carnet de 10

Le Sytral vient de l'annoncer ce vendredi, le ticket de métro restera à 1,90 euro en 2019 et 2020. D'autres tickets augmenteront néanmoins comme le carnet de 10.

Après être passé à 1,90 euro en février 2018, le ticket de métro ne franchira pas de cap symbolique en 2019 et 2020. Le Sytral a choisi de maintenir ce prix. Le ticket vendu à bord des bus restera lui aussi à 2,20 euros. D'autres tarifs vont augmenter néanmoins côté tickets, notamment le carnet de 10. Actuellement à 16,90 euros, il sera à 17,30 euros en 2019 et 17,60 euros en 2020. Le carnet étudiant à 14,50 euros sera à 14,80 euros en 2019 et 15,10 euros en 2020 (désormais accessible à tous les jeunes de moins de 26 ans maintenant). Enfin, le carnet famille nombreuse passera de 12,60 euros à 12,90 euros en 2019, puis 13,20 euros.

Les tickets 2h et Soirée aujourd'hui à 3 euros passeront à 3,10 euros en 2019 et 3,20 euros en 2020.

Le ticket 24h à 5,80 euros passera à 6 euros en 2019 et 6,20 euros en 2020.

Par ailleurs, le prix des abonnements augmentent également (lire ici).

Découvrez tous les tarifs des tickets en 2019 et 2020 ci-dessous :