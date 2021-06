Entre début 2020 et début 2021, les loyers des logements vides ou meublés ont augmenté à Lyon, la plaçant dans le top 10 des plus fortes hausses.

Selon le baromètre des loyers publié par SeLoger.com, Lyon enregistre parmi les plus fortes hausses de loyers entre 2020 et 2021. Elle se place en 9ème position des plus fortes hausses pour les logements vides et pour les logements meublés.

Pour les logements vides, les loyers à Lyon ont augmenté de 2,9 % en un an, et le loyer se situe en moyenne autour de 865€, charges comprises. Côté logements meublés, la hausse est encore plus importante avec 4,6 % d'augmentation et un loyer moyen de 1018€.