Immobilier : hors Paris, Lyon est la grande ville la plus chère de France

Lyon confirme son statut de capitale de la province avec des prix de l'immobilier qui ont atteint des sommets durant l'année 2020 malgré la crise du Covid-19.

Hors Paris, Lyon est la ville la plus chère de France. C’est ce qu'indique le dernier bilan des notaires du Rhône. En 2020, le prix médian des appartements anciens s'est établi à 4810€ du m2. C'est pas loin de 400€ de plus par m2 qu'à Bordeaux, 2e ville du classement (4440€). Nice (4000€/m2), Lille (3420€/m2), Toulouse (3030€/m2), Montpellier (2870€/m2), Marseille (2570€/m2) complètent ce classement.

Au-delà de sa valeur, l'immobilier lyonnais se distingue aussi par la progression de ses prix. Il s'agit de la grande ville où les tarifs ont le plus augmenté durant l'année passée (+10,2 % en un an ), et ce, dans un contexte de crise du Covid-19. À titre de comparaison, l'immobilier a progressé de 2,9 % à Bordeaux, de 4,2 % à Nice, de 8,1 % à Lille, de 9,2 % à Toulouse, de 6,9 % à Montpellier et de 8,1 % à Marseille.

Lire aussi : “Immobilier dans la métropole de Lyon : les prix toujours plus hauts en 2020”