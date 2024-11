Deux marchés expérimentaux se sont récemment installés à Lyon pour une durée d’un an. Dont un dans le 9e arrondissement, où près de dix exposants seront présents les jeudis après-midi.

Dans le 9e arrondissement de Lyon, ce jeudi soir, quelques étalages sont installés rue des Docks, entre les rues de la Navigation et Jean Marcuit. Ce nouveau marché, présent pour la troisième fois, s’installera tous les jeudis de 13h30 à 20 heures, pendant une année au minimum. Il s'agit en effet d’un marché expérimental, installé par la Ville de Lyon afin d’adapter l’offre aux besoins des habitants lyonnais.

Un second marché expérimental s’installe les mardis après-midi dans le 7e arrondissement lyonnais, place des Pavillons. Ces essais résultent d’une consultation lancée à l’automne 2022, sous l’impulsion de Camille Augey, adjointe au maire, chargée de l'emploi et de l'économie durable. "Par exemple, on a recensé tous les marchés du 9e arrondissement et on a comparé la demande des habitants à l’offre pour trouver d’éventuels trous dans la raquette", explique-t-elle.

Ce quartier, près de la gare de Vaise, faisait donc partie de ces lieux où l’offre n’était pas suffisante. "Le quartier n’a pas forcément été pensé avec des commerçants", ajoute l’élue. Ce marché doit ainsi permettre à la population, notamment, d’y trouver une alimentation variée et locale. "C’est l’opportunité d’avoir un marché avec un vrai potentiel", confirme ce vendeur pour la ferme de la Brochetière, qui propose sa variété de légumes bio et quelques fruits.

Des marchés qui pourront être pérennisés

Le maire Grégory Doucet et ses adjoints Camille Augey et Gautier Chapuis ont échangé avec les exposants. (@NB)

À l'occasion de l'inauguration de ce nouveau marché ce jeudi, la Ville de Lyon proposait une dégustation gratuite des produits proposés par les commerçants. Une manière de "marquer le coup" pour Anne Braibant, la maire d’arrondissement, et de communiquer sur cette nouvelle offre. “C’est tous les jeudis ?” interroge justement un habitant, qui a déjà prévu de revenir la semaine prochaine.

"Les habitants nous disaient qu’il n’y avait pas beaucoup de commerces ici, note Loïc Barraud, un traiteur, habitué des marchés d’après-midi. Généralement, il n’y a pas beaucoup de monde avant 17 heures. Mais ensuite, beaucoup de personnes sortent des bureaux ou passent en rentrant". La maire Anne Braibant ajoute aussi : “C’est un marché qu’on a voulu de soir, car des habitants n’ont pas beaucoup d’offres alimentaires dans le coin”.

Si l'exposant estime qu’il faudra environ trois mois pour tirer un premier bilan sur la fréquentation du marché, la Ville de Lyon quant à elle évaluera les deux expérimentations après un an. En cas de succès pour les commerçants et habitants, les deux marchés seront pérennisés par une délibération en conseil municipal.

