Lyon : comme redouté, l’autoroute du soleil est saturée ce samedi

Il faut s’armer de patience sur l’A7 ce samedi. Dans les deux sens de circulation, la situation était encore très compliquée en milieu d’après-midi.

L’axe est très emprunté. On le sait. Ce samedi ne déroge pas à la règle. La journée n’était pas classée rouge dans le sens des départs mais un accident, vers 9h30 au nord d’Orange, a sérieusement ralenti la circulation. Il fallait environ 3h30, 2h plus qu’en temps normal, pour faire Lyon-Orange vers 11h-12h ce matin. Il faut encore 1h de plus qu’en temps normal à 16h cet après-midi.

Comme prévu, le trafic est également très dense, très ralenti, dans l’autre sens de la circulation. Il faut près de 3h actuellement pour rejoindre Lyon depuis Orange. Soit deux fois plus de temps qu'en temps normal.

Dimanche, la journée devrait être plus calme. Elle est classée "orange" dans le sens des retours.