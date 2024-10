"Conditions de rétention indignes" : le tribunal administratif ordonnera-t-il la fermeture du CRA 2 de Lyon ?

Le 11 octobre, le barreau de Lyon a saisi la justice en référé-liberté contre le ministère de l’Intérieur pour exiger la fermeture du CRA 2 de Lyon-Saint-Exupéry.

Ce lundi 21 octobre, le tribunal administratif de Lyon examinera le référé-liberté déposé contre le ministère de l’Intérieur par le barreau de Lyon le 11 octobre dernier, exigeant la fermeture du Centre de rétention administrative 2 (CRA 2) de Lyon-Saint-Exupéry.

Une fermeture "dans l’attente d’une mise aux normes"

"Nous demandons au tribunal administratif d'ordonner la fermeture du Centre de rétention administrative 2 dans l'attente d'une mise aux normes", indiquait ainsi le barreau de Lyon. À Lyon Capitale, la vice-bâtonnière Sara Kebir, qui plaidera aux côtés du bâtonnier Alban Pousset-Bougère ce lundi, précisait également que les conditions actuelles de rétention du CRA 2 de Lyon Saint-Exupéry "portent atteinte aux libertés fondamentales des personnes retenues." Pour rappel, le placement en CRA est une procédure administrative et non judiciaire.

L’ancienne bâtonnière et l'ex-vice bâtonnier, Marie-Josèphe Laurent et Jean-François Barre avaient, après une visite en 2022, dénoncé des conditions de rétention "anxiogènes, pire que la prison". "Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a envoyé une équipe en 2023 et effectué des recommandations. J'y suis retournée en février 2024 et j'y ai constaté des conditions de rétention indignes, des problématiques nutritionnelles et d'absence d'accès aux soins", indiquait encore Sara Kebir.

Alors que le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, souhaite par ailleurs allonger la durée maximale de rétention dans ces lieux de privation de liberté, pour la faire passer de 90 à 210 jours, Sara Kébir assurait toutefois ne pas "être contre le CRA par principe mais d'être, dans ce cas précis, en opposition aux conditions de rétention." Si le tribunal refuse d'ordonner la fermeture de l'établissement, le barreau espère au moins qu'il enjoindra le ministère de l'Intérieur à mettre en oeuvre des mesures "pour faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux des retenus." L’audience est prévue pour 14h30.

