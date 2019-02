Lyon : circulation difficile vers les Alpes ce samedi

Selon Bison Fûté, les conditions de circulation sont classées jaune à Lyon et rouge en direction des Alpes en ce premier samedi de vacances scolaires.

Pour tenter de limiter le trafic, les poids lourds de plus de 7.5 tonnes ont été interdits de circulation par la préfecture ce samedi de 7 heures à 18 heures. Pour cette journée de vacances scolaires pour les Lyonnais (ainsi que pour l'académie de Grenoble, Bordeaux, Aix et Marseille), les automobilistes seront nombreux sur les axes en direction des Alpes (A40, A43, A48 et N90), où des bouchons sont annoncés tout au long de la journée entre 7 heures et 17 heures. Dans le sens des retours, Bison Fûté prévoit également des difficultés vers Lyon entre 7 heures et 14 heures.