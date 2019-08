L'extension du centre commercial de la Part-Dieu ouvrira en 2020. Six nouvelles boutiques sont déjà annoncées. Quelles seront ces enseignes ?

En 2020, le centre commercial de la Part-Dieu bénéficiera de 32 000 m² de surface supplémentaire. Un multiplex UGC sera également installé sur le toit, mais il faudra attendre la fin de l'année (lire ici). 65 nouveaux locataires vont prendre place dans cet espace supplémentaire, dont 25 restaurants sur le toit.

Six nouvelles boutiques viennent d'être ainsi annoncées : Abercrombie & Fitch (prêt-à-porter), John Reed (club de fitness qui mélange sport et prestations de DJs), Balibaris (vêtements à destination des "millenials"), Daniel Wellington (enseigne suédoise de montres), Yuko B (mode et accessoires s'inspirant de la culture coréenne), Muji (la marque fondée au Japon s'offre un grand magasin de 1 065 m²).