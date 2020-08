Lyon : certaines lignes TCL perturbées à cause d’un colis suspect à Perrache

Depuis une vingtaine de minutes, ce samedi 15 août, le trafic des bus passant par la gare Perrache est perturbé à cause de la présence d’un colis suspect.

Plusieurs lignes de bus TCL ne desservent plus la gare Perrache depuis 16 heures à cause de la présence d’un colis suspect. Sont concernées, les lignes C19, C21, L46, L49, L55, L8 et L31.

Le trafic devrait reprendre normalement aux alentours de 18 heures.

Édit 17h00 : fin de l'épisode de colis suspect, la circulation des bus reprend progressivement.