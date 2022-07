Lyon Capitale a testé pour vous : Wine and Ride

Dégustations, terroir, rencontres et vélo, c'ets le cocktail que propose Wine et Ride. Ou une virée via les routes du vin à bicyclette.

Implanté à Lyon il y a tout juste un an, Wine and Ride propose une découverte inédite de la région et de ses produits. Toutefois, l’histoire de cette entreprise n’a absolument pas commencé ici. Wine and Ride a été créée en Argentine en 2016. Le but était de développer le tourisme durable, en proposant une activité pauvre en CO2 et qui permettait aux voyageurs de connaitre de manière plus authentique et immersive le pays qu’ils visitent. Lorsque Antoine, a découvert le concept à Mendosa, il voulu l’implanter dans sa région d’origine : l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les paysages du Pilat

C’est sur les bords de la ViaRhôna et en bas du parc naturel régional du Pilat qu’Antoine et Matéo accueillent les visiteurs. Cet emplacement a été choisi par Antoine, ce choix est donc purement sentimental : "quand on a passé beaucoup de temps à voyager, on aime aussi rentrer chez soi. Ici je ne suis pas loin de ma famille." De plus, le fondateur de Wine and Ride en France, avait également à cœur de faire connaître la région. "Souvent, quand on parle du Pilat, très peu de Lyonnais connaissent le parc naturel qui est à côté de chez eux. Ils pensent tout de suite à la dune du Pilat !"

Pour traverser le parc et découvrir les villages qui s’y cachent, les vélos ont une assistance électrique. Et cela n’est pas négligeable ! En effet, certaines montées sont assez raides, mais le paysage en haut est à couper le souffle. Lorsque les conditions climatiques le permettent, il est possible de voir très distinctement le Mont Blanc et les Pyrénées.

Les vélos sont simple d’utilisation, et l’autonomie de la

batterie a été vue pour pouvoir tenir le temps des trajets. Toutefois, pour les cyclistes détenteurs de leur propre vélo, il est possible pour eux de le garder (une adaptation du prix est prévue).

Les parcours ont été travaillés durant un mois. Un mois où Antoine a parcouru 2 000 km et rencontré une centaine d’artisans.

La gastronomie régionale

Grâce à ses rencontres, Wine and Ride propose 3 parcours différents :

Vins et gastronomie : un parcours au cœur du Condrieu avec des rencontres d’éleveur, viticulteurs, artisans boulangers, charcutiers, fromagers, etc. Qui cultivent tous leurs produits de manière responsable et respectueuse ;

: un parcours au cœur du Condrieu avec des rencontres d’éleveur, viticulteurs, artisans boulangers, charcutiers, fromagers, etc. Qui cultivent tous leurs produits de manière responsable et respectueuse ; Vins et histoire : une visite guidée et commentée de différents sites archéologiques de la région, avec une visite d’un vignoble et une dégustation ;

: une visite guidée et commentée de différents sites archéologiques de la région, avec une visite d’un vignoble et une dégustation ; Vins et artisans : si vous n’arrivez pas à vous décidez entre le vin et la bière, ce parcours est fait pour vous ! Dégustation de vin avec visite du vignoble, et également dégustation de bières artisanales avec visite des brasseries : voilà un parcours des plus complets.

Une offre personnalisable

Selon ce que vous choisissez, les prix oscillent entre 75 euros et 185 euros. Wine and Ride s’adapte à vos envies, vous pouvez tous choisir : la formule, la durée, avec ou sans collation, etc. Et c’est assez simple !

Pour commencer, il faut préciser si vous êtes un particulier ou une entreprise. Ensuite, choisissez la durée (à la journée avec repas du midi, ou à la demi-journée), l’un des 3 parcours, la formule classique ou gourmande (avec une collation), avec votre vélo ou le vélo Wine and Ride. Puis, indiquez le nombre de participants et la date.

Les fous de sport risqueraient de rester sur leur faim. L’expérience proposée est destinée aux visiteurs voulant découvrir la région de manière ludique, participative et détente. Wine and Ride a à cœur d'amener le tourisme vers une alternative plus durable.

Pour plus d'information