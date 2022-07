Météo : grand soleil et 29 degrés attendus à Lyon mardi 5 juillet

Grand soleil à Lyon mardi 5 juillet. Après la grêle et les orages, le ciel bleu fait son retour en ce début de semaine. Le thermomètre devrait afficher jusqu'à 29 degrés au maximum de la journée.

Belle semaine ensoleillée entre Rhône et Saône. Après un épisode de fortes intempéries dans la région depuis quelques jours, le soleil fait son grand retour à Lyon mardi 5 juillet et pour le reste de la semaine. Les orages et la grêle qui ont fortement touché le sud de Lyon en fin de semaine dernière semblent bel et bien passés. Preuve en est : aucune vigilance n'est en vigueur dans la région, alors que certains départements voyaient orange ce lundi.

Côté températures, le mercure s'équilibre dans les normales de saison après un mois de juin particulièrement chaud. Météo France indique que le thermomètre devrait monter jusqu'à 29 degrés au maximum de la journée de mardi 5 juillet.

Grand soleil toute la semaine

À l'approche des vacances scolaires, les Lyonnais pourront profiter de belles balades sous le ciel bleu tout au long de la semaine. Météo France annonce un grand soleil qui devrait dominer la capitale des Gaules jusqu'au moins lundi prochain. L'été est enfin de retour à Lyon.