Lyon : bouchons, orages, partez dimanche si vous le pouvez les vacanciers

La circulation s’annonce très difficile en France, et notamment dans la vallée du Rhône, ce samedi. Il est conseillé d’éviter l’axe Lyon-Orange entre 5h et 19h. Surtout que des orages sont possibles dans la région lyonnaise.

Les départs en vacances continuent et ils seront très nombreux ce samedi 27 juillet. Bison Futé prévoit un samedi rouge dans le sens des départs, notamment dans la toujours très empruntée vallée du Rhône. Ainsi, il est vivement conseillé d’éviter l’Autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 5h et 19h ce samedi.

La circulation s’annonce très difficile, comme toujours, sur cet axe. Si vous le pouvez, il est conseillé d’attendre le dimanche 28 juillet pour prendre la direction du sud et de la mer. Le dimanche est ainsi classé orange dans le sens des départs. Pour ceux, malheureusement, qui ont terminé leurs vacances, la journée de samedi est classée orange dans le sens des retours.

En plus des "habituels" bouchons, Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange "orage" de 6h ce samedi jusqu'à 16h. Le Rhône est également placé en vigilance jaune "pluie inondation" par Météo France samedi à partir de 6 heures. Grosse prudence donc.