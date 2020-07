Lyon : Bison Futé annonce un samedi noir dans le sens des départs

Bison Futé annonce un samedi noir dans le sens des départs. Près de Lyon, les autoroutes A7 et A43 seront particulièrement embouteillées.

Les routes des vacances s’annoncent particulièrement chargées en ce week-end du 1er août dans le sens des départs. Bison Futé annonce un samedi noir sur tout le territoire. À Lyon, véritable "carrefour des vacances" entre nord et sud, la circulation sera saturée.

A7 et A43 déconseillées

L’autoroute A7 entre Lyon et Orange est « à éviter entre 5h et 19h » ce samedi. De même, les bouchons se prolongeront jusqu’à 20h au niveau de Salon-de-Provence.

Dans les Alpes, le trafic s’annonce également extrêmement dense sur l’A43, en direction de l’Italie. Il est ainsi conseillé d’éviter la portion Lyon – Chambéry entre 9h et 17h. Bison Futé précise que l’accès au tunnel du Mont-Blanc (N205) sera « dense de 5h à 9h et de 16h à 20h (avec une attente supérieure à 30 minutes) et très dense entre 9h et 16h (attente supérieure à une heure) ».

Et les retours ?

L’ensemble du territoire est classé orange pour les retours ce samedi, mais il y aura tout de même du monde sur l’autoroute A7, notamment entre 13h et 15h entre Orange et Lyon.

Un dimanche classé rouge dans le sens des départs

Les départements du Rhône, de la Loire, de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère sont classés rouges dans le sens des départs dimanche 2 août. Buson Futé conseille d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 9h à 20h.