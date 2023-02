Lyon : bilan mitigé pour le festival Wintower

Les organisateurs du festival Wintower à Lyon déplorent un bilan financier insuffisant pour l'évènement.

La troisième édition du festival Wintower se tenait du 24 au 26 février à Lyon. Environ 8 000 personnes se sont rendues à la Halle Tony-Garnier expliquent les organisateurs dans un communiqué de presse.

Bilan financier insuffisant

"Pour une première édition dans ce lieu emblématique de Lyon, le pari de l'expérience festivalier a été réussie", se félicitent-ils. Toutefois, "le bilan financier n'est pas à la hauteur des attentes et met en fragilité l'association", précise le communiqué.

"L'association Woodstower mettra tout en œuvre pour pérenniser ce projet et continuer de proposer des évènements populaires ancrés sur leur territoire qui mettent au centre le vivre ensemble et l'expérience public. Le soutien des partenaires et des institutions publiques sera déterminant pour le développement des prochaines éditions de Wintower", concluent les organisateurs.