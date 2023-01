Lyon-Barcelone en train : des premiers tests pour une prochaine mise en service

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe réalise ce lundi des premiers tests pour sa ligne Lyon-Barcelone.

Cela avait été annoncé au mois de décembre. La compagnie ferroviaire espagnole Renfe veut relancer le Lyon-Barcelone en train. Comme le rapportent nos confères de Ouest-France, elle réalise des premiers trajets tests ce lundi 16 janvier.

Commercialisation au printemps

La liaison avait été abandonnée par la SNCF, et plus aucun train ne circulait entre les deux villes depuis le 11 décembre dernier. En cause, "une crise sanitaire qui a fortement fragilisé les résultats de l'entité depuis 2020", expliquait la compagnie ferroviaire.

Ces premiers tests de matériel précèdent la commercialisation de billets sur la ligne qui devrait intervenir au printemps 2023. Comme la représentante de Renfe en Catalogne l'expliquait en décembre, la compagnie souhaiterait faire circuler ses trains entre Barcelone et Paris.

Une concurrence rude pour la SNCF qui a rouvert la même liaison en décembre dernier avec deux trajets quotidiens. Après Trenitalia et son Paris-Lyon-Milan, la compagnie ferroviaire française est de nouveau bousculée.