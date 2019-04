Dans la nuit du 10 au 11 avril, l’avenue Berthelot a de nouveau été taguée. Par les antifascistes, cette fois. Une réponse aux inscriptions racistes et antisémites du 5 avril.

Après l'affaire des tags nazis avenue Berthelot, des militants antifascistes ont décidé de répondre le 11 avril. 7 tags sont apparus sur les murs de l'avenue Berthelot pour exprimer entre autres une “Riposte antifasciste”. Les tags se répartissent entre le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD), marqué par deux inscriptions à l'angle de la rue de Marseille, et le 61 avenue Berthelot avec un signe anarchiste et la proclamation “Lyon antifasciste”.

“Nous avons pris l’initiative de repeindre l’avenue”

Cette action a été revendiquée sur le site Rebbellyon, site d'informations “alternatives” marqué à l'extrême gauche. La tribune est signée par un groupe, semble-t-il, de circonstance, L'afa'buleuse pour “Action antifasciste Berthelot Ultra-Libertaire Engageant Un Soulèvement Étudiant”. Dans le texte, le groupe dénonce l'hypocrisie, entre autres, de Gérard Collomb. Il accuse les personnalités politiques d'être plus promptes à dénoncer les tags racistes et antisémites du 5 avril devant la presse qu'à agir contre les groupes d'ultradroite lyonnais.