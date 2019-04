Lyon : des croix gammées et inscriptions racistes avenue Berthelot

Cette nuit plusieurs croix gammées et inscriptions racistes ont été peintes avenue Berthelot à Lyon.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, plus d'une vingtaine de croix gammées et d'inscriptions racistes ont été réalisées à la peinture orange, avenue Berthelot à Lyon. On ignore pour l'instant qui est à l'origine de ces dégradations, réalisées sur l'avenue qui accueille le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation.

Des commerces ont également tagué. Les services de la ville de Lyon et de la mairie du 7e sont déjà en train de se mobiliser pour pouvoir effacer rapidement ces inscriptions.

Quelle tristesse de voir mon quartier comme ça en partant au boulot 😢 pic.twitter.com/TniIQJD5vV — Sysy (@wuzwu69) 5 avril 2019