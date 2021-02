Lyon : attention à la neige et au verglas sur les routes ce samedi

Les chutes de neige de la nuit dernière nécessitent une légère adaptation des déplacements ce samedi 13 février sur les axes routiers de la métropole de Lyon. Des opérations de déneigement sont en cours.

La métropole de Lyon s'est réveillée sous la neige ce samedi 13 février. De gros flocons sont tombés sans discontinuer pendant une bonne partie de la nuit, recouvrant le bitume d'une fine couche blanche. Météo France avait placé le département en vigilance orange, prévoyant jusqu'à 15 centimètres de neige par endroits.

Les services de la métropole ont déblayé le plus gros des routes cette nuit pour permettre la circulation habituelle des véhicules. Les opérations de salage vont continuer ce matin. Il est toutefois conseillé de reporter les déplacements non impératifs, de privilégier les transports en commun et de réduire sa vitesse et d'augmenter les distances de sécurité avec les autres véhicules le cas échéant. Pour le moment, la circulation est fluide sur l'ensemble de la métropole. Des plaques de verglas subsistent en raison des températures négatives de cette nuit. Prudence donc pour les piétons également.

Les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes - à l'exception du Cantal - ont basculé en vigilance jaune en raison de la présence de neige, de verglas et des risques d'avalanches du côté des Alpes. Météo France n'a pour le moment pas annoncé de nouvelles chutes de neige dans le week-end. Si les températures restent fraîches et le soleil timide ce samedi, l'atmosphère devrait se réchauffer au fil de la semaine prochaine et dépasser les 10°C dès ce mardi.